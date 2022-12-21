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Валюты Грузии и Армении стали лидерами роста в мире из-за переезда россиян

Цей матеріал також доступний українською
21.12.2022, 14:41
Валюты Грузии и Армении стали лидерами роста в мире из-за переезда россиян - Фото
Фото: depositphotos.com

Массовое бегство россиян от мобилизации в соседние страны вывело их валюты на первые места в мировых рейтингах этого года, заявил Bloomberg.

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Агентство посчитало, что армянский драм с начала 2022 года подорожал на 22% по отношению к доллару, грузинский лари – на 16%, таджикистанский сомони – на 10%.

Грузия, Армения и Таджикистан пользуются популярностью у россиян, потому что туда не нужна виза, там знают русский язык и нет ограничений на перевод сбережений в местные банки. С февраля 2022 года, по данным агентства, в этих странах обосновались десятки тысяч граждан России, привезших с собой сбережения, эквивалентные миллиардам долларов.

Приезд россиян, по данным Национального банка Грузии, привел к пятикратному увеличению поступающих денежных переводов в страну из России в 2022 году. Они составляют более 60% всех переводов и превышают $1,75 млрд.

В Армению в 2022 году поступило $2,8 млрд, что почти в четыре раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В крупном Казахстане эффект от миграции оказался не столь сильным. Казахстанский тенге с начала года снизился к доллару на 7,5%, пишет Bloomberg.

Андрій Водяний
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война армения Грузия таджикистан
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