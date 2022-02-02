Великобритания дополнительно выделит Украине еще $2,7 млрд: куда пойдут деньги
Великобритания выделит еще около 2 млрд фунтов стерлингов ($2,7 млрд) на инфраструктурные и энергетические проекты. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский после переговоров с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.
"Помимо средств для Военно-морского флота Украины, Великобритания выделяет еще около 2 миллиардов фунтов стерлингов на реализацию общих с Украиной конкретных и взаимовыгодных проектов в других сферах",- сказал Зеленский.
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В частности, по его словам, Великобритании было предложено приобщиться к проектам в области инфраструктуры и энергетики.
Зеленский также напомнил, что в позапрошлом году страны подписали соглашение о политическом сотрудничестве – свободной торговле и о стратегическом партнерстве. Она успешно работает, что доказывает рост объема нашей двусторонней торговли на 60%.
- Великобритания также выделит £88 млн в поддержку энергонезависимости Украины от России и стабильное управление (stable governance) в стране.
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