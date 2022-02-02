UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Великобритания дополнительно выделит Украине еще $2,7 млрд: куда пойдут деньги

Цей матеріал також доступний українською
02.02.2022, 08:43
Великобритания дополнительно выделит Украине еще $2,7 млрд: куда пойдут деньги - Фото
Фото: Офис президента

Великобритания выделит еще около 2 млрд фунтов стерлингов ($2,7 млрд) на инфраструктурные и энергетические проекты. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский после переговоров с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

"Помимо средств для Военно-морского флота Украины, Великобритания выделяет еще около 2 миллиардов фунтов стерлингов на реализацию общих с Украиной конкретных и взаимовыгодных проектов в других сферах",- сказал Зеленский.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

В частности, по его словам, Великобритании было предложено приобщиться к проектам в области инфраструктуры и энергетики.

Зеленский также напомнил, что в позапрошлом году страны подписали соглашение о политическом сотрудничестве – свободной торговле и о стратегическом партнерстве. Она успешно работает, что доказывает рост объема нашей двусторонней торговли на 60%.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Наталия Софиенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
финансовая поддержка Великобритания Борис Джонсон экономическая помощь
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 