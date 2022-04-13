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Великобритания ввела санкции против Медведчука

Цей матеріал також доступний українською
13.04.2022, 14:53
Великобритания ввела санкции против Медведчука - Фото
Виктор Медведчук (Фото: Zelenskiy/Official)

Великобритания ввела персональные санкции против задержанного СБУ 12 апреля Виктора Медведчука. Об этом указано на странице британского правительственного офиса по осуществлению финансовых санкций (OFSI) при Казначействе.   

Наложенные санкции предполагают замораживание активов Медведчука в Великобритании.  

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Санкции в отношении Медведчука аналогичны санкциям, которые Британия вводит против российских активов из-за развязывания войны РФ против Украины. 

Их общая цель – побудить Россию прекратить действия, дестабилизирующие Украину или подрывающие или угрожающие ее территориальной целостности, суверенитету и независимости. 

Всего Великобритания внесла в санкционный список 206 человек, включая жену министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и шесть членов семей и близких соратников российских олигархов. 

Еще 178 человек из списка имеют отношение к оккупированным территориям Донецкой и Луганской областей.

Читайте также: Стус, паляныця и обмен на Мариуполь – украинские соцсети о задержании Медведчука.

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Роман Брыль
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