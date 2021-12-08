Великобритания выделяет дополнительно 1 млрд фунтов на поддержку Украины

Великобритания выделяет дополнительно 1 млрд фунтов стерлингов на поддержку Украины. Об этом написал президент Владимир Зеленcкий в Twitter.

"Хорошие новости из Лондона: Великобритания выделит дополнительно 1 млрд фунтов стерлингов на поддержку Украины. Это новые инвестиции, торговля, безопасность. По итогам моих переговоров с Борисом Джонсоном в прошлом году объем общей британской поддержки увеличится до 3,5 млрд фунтов", – написал Зеленский.

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Роман Брыль

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