Великобритания заморозит $350 млрд российских активов. Отбросит РФ в "советскую эпоху"
В течение следующих нескольких дней Великобритания официально объявит о замораживании $350 млрд российских активов. Об этом заявила министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс во время брифинга с польским коллегой Збигневом Рау.
"До сих пор наши санкции оказывали разрушительное воздействие на тех, кто кормит и финансирует военную машину Путина. На этой неделе мы объявим, что заморозили более $350 млрд военного бюджета Путина, в результате чего более 60% валютных резервов режима в размере $604 млрд станут недоступными", — сказала Трасс.
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По словам министра, британские санкции в отношении России отбрасывают российскую экономику "в советскую эпоху".
Трасс призвала усилить меры против России на фоне повсеместного осуждения российских войск после появления видеороликов и кадров тел, лежащих на улицах Бучи.
- 20 марта Франция заморозила активы Центробанка РФ на 22 млрд евро и частных лиц на 150 млн евро.
- 24 марта Швейцария заморозила более $6 млрд российских активов в рамках санкций.
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