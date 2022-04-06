Великобритания заморозит $350 млрд российских активов. Отбросит РФ в "советскую эпоху"

В течение следующих нескольких дней Великобритания официально объявит о замораживании $350 млрд российских активов. Об этом заявила министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс во время брифинга с польским коллегой Збигневом Рау.

"До сих пор наши санкции оказывали разрушительное воздействие на тех, кто кормит и финансирует военную машину Путина. На этой неделе мы объявим, что заморозили более $350 млрд военного бюджета Путина, в результате чего более 60% валютных резервов режима в размере $604 млрд станут недоступными", — сказала Трасс.

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По словам министра, британские санкции в отношении России отбрасывают российскую экономику "в советскую эпоху".

Трасс призвала усилить меры против России на фоне повсеместного осуждения российских войск после появления видеороликов и кадров тел, лежащих на улицах Бучи.

20 марта Франция заморозила активы Центробанка РФ на 22 млрд евро и частных лиц на 150 млн евро.

24 марта Швейцария заморозила более $6 млрд российских активов в рамках санкций.

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Роман Брыль

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