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Великобритания заморозит $350 млрд российских активов. Отбросит РФ в "советскую эпоху"

Цей матеріал також доступний українською
06.04.2022, 14:12
Великобритания заморозит $350 млрд российских активов. Отбросит РФ в
Элизабет Трасс (фото - EPA)

В течение следующих нескольких дней Великобритания официально объявит о замораживании $350 млрд российских активов. Об этом заявила министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс во время брифинга с польским коллегой Збигневом Рау. 

"До сих пор наши санкции оказывали разрушительное воздействие на тех, кто кормит и финансирует военную машину Путина. На этой неделе мы объявим, что заморозили более $350 млрд военного бюджета Путина, в результате чего более 60% валютных резервов режима в размере $604 млрд станут недоступными", — сказала Трасс. 

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По словам министра, британские санкции в отношении России отбрасывают российскую экономику "в советскую эпоху". 

Трасс призвала усилить меры против России на фоне повсеместного осуждения российских войск после появления видеороликов и кадров тел, лежащих на улицах Бучи. 

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Роман Брыль
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