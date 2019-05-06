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06.05.2019, 13:32

Венесуэла надеется обойти санкции США с помощью России и Китая

Венесуэла надеется обойти санкции США с помощью России и Китая

Венесуэльское правительство хочет создать с Россией и Китаем альтернативную систему денежных транзакций

Венесуэла надеется создать с Россией и Китаем альтернативную систему денежных транзакций для обхода санкций США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на венесуэльского министра иностранных дел Хорхе Арреаса.

"Мы ищем альтернативные способы взаимодействия с Россией, Китаем и другими дружественными странами, чтобы каким-то образом обойти североамериканскую блокаду", - сказал он.

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По его словам, на поиски альтернативных способов потребуется не "одна ночь". "Мы надеемся, что при поддержке России и Китая мы сможем выстроить новые методы, альтернативные традиционным методам обмена денежными средствами, которые сегодня контролируются Соединенными Штатами", - подчеркнул он.

Ранее стало известно, что США рассматривают возможность ввести финансовые санкции, которые могли бы запретить Visa Inc, Mastercard Inc и другим финансовым учреждениям проводить операции в Венесуэле.

В целом ограничения могут быть направлены на то, чтобы заблокировать доступ госбанков Венесуэлы к международной финансовой системе, а также отключить власти от системы обмена банковскими сообщениями SWIFT.

В январе 2019 года США ввели санкции против государственной нефтяной компании PDVSA, чтобы парализовать экспорт нефти из Венесуэлы и лишить валютных поступлений режим отстраненного от власти диктатора Николаса Мадуро.

Позже США приняли еще несколько пакетов санкций против правительства отстраненного от власти диктатора.

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Теги: Хорхе Арреас, денежные транзакции
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