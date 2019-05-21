Венесуэла отказывается от Visa и MasterCard

Центральный банк и Управление институтов банковского сектора Венесуэлы решили отказаться от использования Visa, MasterCard и Maestro, сообщает Banca y Negocios.

Операции по дебетовым картам должны завершиться 30 ноября 2019 года, по кредитным - с 30 января 2020 года.

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Финучреждениям Венесуэлы поручено создать и развивать "суверенную" систему платежей с использованием биометрической идентификации.

Отказ от Visa и MasterCard связан с возможными санкциями, которые страна ожидает от США.

В марте СМИ сообщали, что США планируют заблокировать доступ госбанков Венесуэлы к международной финансовой системе, включая попытку заставить уйти с рынка поставщиков кредитных карт, а также отключить власти от системы обмена банковскими сообщениями SWIFT.