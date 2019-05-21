Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
21.05.2019, 11:14

Венесуэла отказывается от Visa и MasterCard

Венесуэла отказывается от Visa и MasterCard

Страна отказывается от популярных платежных систем, предупреждая санкции

Центральный банк и Управление институтов банковского сектора Венесуэлы решили отказаться от использования Visa, MasterCard и Maestro, сообщает Banca y Negocios.

Операции по дебетовым картам должны завершиться 30 ноября 2019 года, по кредитным - с 30 января 2020 года.

Реклама

Финучреждениям Венесуэлы поручено создать и развивать "суверенную" систему платежей с использованием биометрической идентификации.

Отказ от Visa и MasterCard связан с возможными санкциями, которые страна ожидает от США.

В марте СМИ сообщали, что США планируют заблокировать доступ госбанков Венесуэлы к международной финансовой системе, включая попытку заставить уйти с рынка поставщиков кредитных карт, а также отключить власти от системы обмена банковскими сообщениями SWIFT.

Отправить:
Распечатать:
Теги: Visa, MasterCard, венесуэла, платежные системы
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

 