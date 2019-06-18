Венесуэла выпустила новые купюры на фоне гиперинфляции

Венесуэла во второй раз за последний год выпустила новые банкноты. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на венесуэльский Центральный банк.

Банкноты номиналов в 10 000, 20 000 и 50 000 боливаров появились в обороте в четверг, 13 июня. В Центробанке ожидают, что выпуск новых банкнот позволит "сделать платежную систему более эффективной и облегчить коммерческие операции".

Агентство отмечает, что самая большая из них - 50 000 боливаров – это примерно $8. Сумма превышает минимальную заработную плату в стране, размер которой составляет 40 000 боливаров в месяц.

По данным контролируемой оппозицией Национальной ассамблеи Венесуэлы, в мае этого года инфляция в стране составила 815 000%.

Венесуэла - самая богатая нефтью страна в мире - уже многие годы переживает глубокий экономический и политический кризис. Из-за коррупции и неэффективного управления экономикой у нее практически иссякли валютные резервы, необходимые для закупки за рубежом продовольствия, медикаментов и предметов первой необходимости. Эти факторы уже вызвали массовый выезд людей из страны.

По прогнозам МВФ, в 2019 году инфляция в Венесуэле достигнет 10 000 000%, а темп экономического роста страны снизится на 5%.