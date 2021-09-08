Верховная Рада обязала госкомпании раскрыть информацию о зарплатах руководителей
Депутаты Верховной Рады 324 голосами поддержали во втором чтении законопроект №3952 об изменениях в законы о защите персональных данных и о доступе к публичной информации, который открывает общий доступ к информации о размерах зарплат в государственных компаниях. Об этом сообщает пресс-служба парламента.
Требование раскрыть размер зарплат будет действовать по отношению ко всем компаниям, где доля государства превышает 50%.
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Публичной станет информация о структуре, принципах формирования, размере оплаты труда и премий руководителей и заместителей руководителей госкомпаний.
Также под действие закона попадают члены правления и наблюдательных советов госкомпаний.
Документ обязывает госкомпании ежемесячно публиковать на своих сайтах данные об оплате труда руководящих должностных лиц.
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