Верховная Рада обязала госкомпании раскрыть информацию о зарплатах руководителей

Депутаты Верховной Рады 324 голосами поддержали во втором чтении законопроект №3952 об изменениях в законы о защите персональных данных и о доступе к публичной информации, который открывает общий доступ к информации о размерах зарплат в государственных компаниях. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

Требование раскрыть размер зарплат будет действовать по отношению ко всем компаниям, где доля государства превышает 50%. Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

Публичной станет информация о структуре, принципах формирования, размере оплаты труда и премий руководителей и заместителей руководителей госкомпаний.

Также под действие закона попадают члены правления и наблюдательных советов госкомпаний. Документ обязывает госкомпании ежемесячно публиковать на своих сайтах данные об оплате труда руководящих должностных лиц.

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17 июня 2021 года Верховная Рада увеличила зарплаты судьям на 600 млн грн.

1 сентября Кабмин изменил механизм расчета средней заработной платы, сократив период учета премий и других дополнительных выплат. Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Роман Брыль

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