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Верховная Рада одобрила антиофшорное соглашение с Сингапуром

Верховная Рада одобрила антиофшорное соглашение с Сингапуром
14.01.2020, 20:15

Парламент ратифицировал соглашение между Украиной и Сингапуром об избежании двойного налогообложения

Верховная Рада приняла сегодня законопроект №0016 о ратифицикации соглашения между правительствами Украины и Республики Сингапур об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонений от налогов на доходы и протокола к нему.

За принятие документа проголосовали 328 народных депутатов.

В министерстве финансов ранее отмечали, что соглашение гарантирует предпринимателям обеих стран, что прибыль, полученная от предпринимательской деятельности на территории другой страны, а также из источников в этой стране в виде дивидендов, процентов, роялти, не будет подлежать двойному налогообложению.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, документ утверждает завершение внутригосударственных процедур, необходимых для вступления Протокола в силу.

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верховная рада двойное налогообложение сингапур антиофшорное соглашение
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