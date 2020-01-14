Верховная Рада одобрила антиофшорное соглашение с Сингапуром

Верховная Рада приняла сегодня законопроект №0016 о ратифицикации соглашения между правительствами Украины и Республики Сингапур об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонений от налогов на доходы и протокола к нему.

За принятие документа проголосовали 328 народных депутатов.

В министерстве финансов ранее отмечали, что соглашение гарантирует предпринимателям обеих стран, что прибыль, полученная от предпринимательской деятельности на территории другой страны, а также из источников в этой стране в виде дивидендов, процентов, роялти, не будет подлежать двойному налогообложению.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, документ утверждает завершение внутригосударственных процедур, необходимых для вступления Протокола в силу.