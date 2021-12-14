Верховная Рада установила новые требования к работе финкомпаний и ломбардов

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №5065 "О финансовых услугах и финансовых компаниях". "За" проголосовали 248 народных депутатов.

Документ является рамочным проектом закона для всех финансовых услуг в Украине и определяет единые базовые подходы к регулированию и надзору на всех рынках финуслуг и защите прав потребителей.

Как отмечают авторы документа, этот закон призван обновить действующую редакцию закона "О финансовых услугах и государственном регулировании рынков финансовых услуг", принятого еще в 2001 году.

В пресс-службе Национального банка приветствовали принятие законопроекта и выделили ключевые новации закона.

Пропорциональные требования к минимальному капиталу

Новый закон установил пропорциональные требования к минимальному размеру собственного капитала финкомпаний и ломбардов в зависимости от предоставляемых услуг. Собственный капитал должен составлять от 1 млн грн для ломбардов, предоставляющих исключительно услуги кредитования, до 10 млн грн для финансовых компаний, предоставляющих услуги гарантий.

Упрощение порядка приобретения или увеличения существенного участия

Приобретение существенного участия в финансовой компании или ломбарде больше не потребует получения предварительного согласования регулятора. Информация о новых владельцах будет представлена ​​одновременно с документами об изменении структуры собственности предоставителя финансовых услуг.

Пропорциональный подход и введение надзора за рыночным поведением

Новый закон вводит риск-ориентированные регулирование и надзор. То есть, требования и правила надзора за финансовыми учреждениями будут зависеть от их размера, вида деятельности, значимости и рисков.

Упрощение доступа на рынок для финкомпаний и ломбардов

Новый закон значительно упростил процесс выхода на рынок для финкомпаний и ломбардов, а также получение ими лицензий. Приобретение компанией статуса финансового учреждения и включение записи о нем в соответствующий реестр будет осуществляться одновременно с выдачей лицензии. Финансовые компании и ломбарды будут получать только одну лицензию с полным перечнем финансовых услуг, которые они вправе предоставлять.

Предотвращение нарушений

Закон предусматривает применение Нацбанком к предоставителям финансовых услуг корректирующих мер и мер раннего вмешательства с целью предотвращения нарушений. Такие меры – это фактически рекомендации регулятора, если участник рынка еще не нарушил требований законодательства, но есть риски его нарушить.

14 декабря Рада сделала шаг к усилению полномочий Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку в борьбе с финансовыми пирамидами.

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Наталия Софиенко , Юрий Тарасовский

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