Верховная Рада приняла за основу проект госбюджета-2019

За проект закона о госбюджете на 2019 год в первом чтении проголосовали 240 депутатов

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Парламент принял депутатские предложения к госбюджету на 2019 год. Как передает корреспондент LIGA.net, за проект закона о госбюджете на 2019 год в первом чтении проголосовали 240 депутатов.

Как сообщил, представляя документ, заместитель главы бюджетного комитета Сергей Мельник, депутаты подали более двух тысяч предложений. По его словам, чтобы учесть их дополнительно нужно 2,2 триллиона грн. Он подчеркнул, что большинство авторов поправок не указали источников покрытия дополнительных расходов.

Комитет принял решение учесть 922 поправки и отклонить 1249 поправок депутатов.

Также депутаты приняли в первом чтении проекты изменений в Бюджетный кодекс по поводу среднесрочного планирования N8044 и по поводу отношений с местными бюджетами N9084.

Теперь депутатские предложения отработает Кабмин и направит в Раду проект бюджета на второе чтение в течение двух недель. Во втором чтении Рада должна рассмотреть проект бюджета не позднее 20 ноября.

В целом по закону о регламенте бюджет должен быть принят до 1 декабря.

"Мы получили предложений на сумму 2,2 трлн грн - еще на два таких бюджета, которые мы сначала подготовили", - отметила и.о. министра финансов Оксана Маркарова, представляя документ в парламенте.

Согласно правительственному проекту, общий ресурс бюджета на 2019 составляет 1,11 трлн грн, том числе по общему фонду 994 млрд грн (+84,6 млрд грн к 2018 году): доходы - 916,1 млрд грн, дефицит — 69,6 млрд грн, возврат кредитов — 8,3 млрд грн.

Доходы проекта госбюджета на 2019 составляют 1 трлн грн.

Расходы и предоставление кредитов государственного бюджета составляют 1,11 трлн грн.

Рост ВВП на следующий год заложен на уровне 3% при уровне инфляции в 7,4%.