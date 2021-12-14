Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в Налоговый кодекс о стимулировании развития цифровой экономики в Украине (№ 5376). "За" проголосовали 285 парламентариев.

Законом определяется ряд мер, направленных на стимулирование развития ІТ-индустрии.

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Как отметил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, Дія.City предусматривает комфортные налоговые ставки на доход ІТ-специалистов фактически на уровне упрощенной системы налогообложения, возможность замены налога на прибыль налогом на выведенный капитал и налоговые стимулы для привлечения инвестиций.

Сейчас налоговый закон предусматривает:

- Переходный период по ограничению на работу с ФОП в рамках спецрежима будет таким: до 2024 никаких ограничений не предусмотрено. С 2024 расходы на плательщиков единого налога не должны превышать 50%, а с 2025 – 20%.

- Уровень налоговой нагрузки на компании-резиденты остался неизменным: НДФЛ – 5%, ЕСВ – 22% от минимальной зарплаты, военный сбор – 1,5%; возможность выбора корпоративного налога – ННВК (9%) или налог на прибыль (18%).

- Компании получат 0% налог на доход физлиц в качестве дивидендов, начисленных компанией-резидентом, при условии их выплаты не чаще 1 раза в 2 года; налоговая скидка (по НДФЛ) на сумму инвестиций в украинские стартапы.

- Резиденты Дія.City, которые останутся на модели уплаты налога на прибыль на общих основаниях, и у которых годовой лимит дохода составляет до 40 млн грн, смогут работать с ФОП без ограничений на все время резидентства.

К тому же, льготное налогообложение на зарплаты специалистов не будет ограничиваться по единому КВЭД и будет распространяться на всех сотрудников компании. Условия Дія City зафиксированы на 25 лет, добавил министр.

"В сочетании с другими инструментами налоговый режим Дія.City позволит IT-компаниям активнее развиваться и масштабироваться, привлекать инвестиции и создавать качественный высокотехнологичный продукт. И делать это все здесь, в Украине, – в конкурентоспособной юрисдикции, а не искать более комфортные условия в других странах. У Украины есть все необходимое, чтобы стать мощным технологическим хабом. Дія.City позволит реализовать этот потенциал быстрее и эффективнее", – подытожил Федоров.

12 октября комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной утвердил налоговую часть режима Дія.City. Это специальный правовой режим для игроков IТ-индустрии, разработанный Минцифрой. Дія.City предлагает новые условия для работников IT. Некоторые из них – гигконтракты вместо ФОП, положение о "неконкуренции" и минимальная зарплата в 1200 евро – вызвали смятение в профессиональных кругах.

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Наталия Софиенко

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