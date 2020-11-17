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Верховная Рада утвердила схему погашения 30 мрлд грн налогового долга Укрнафты

17.11.2020, 17:53
Верховная Рада утвердила схему погашения 30 мрлд грн налогового долга Укрнафты - Фото
Фото: Укрнафта/Facebook

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №4120 об изменениях в налоговый кодекс, а также сопутствующий законопроект №4119 о внесении изменений в госбюджет, которые обеспечивают погашение налогового долга за предыдущие периоды компании Укранафта в размере 30,5 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба парламента.   

Согласно законопроекту №4119, Нафтогаз Украины получит из специального фонда госбюджета 32,2 млрд грн компенсации за спецобязательства (ПСО) по продаже газа. После получения Нафтогазом данной суммы, она будет признана доходом и на нее будет начислен налог на прибыль в размере 5,8 млрд грн.

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Далее Нафтогаз оплатит 15,1 млрд грн Укрнафте поставки 2,1 млрд. куб.м газа за 2006 год и авансовый платеж будущей добычи в 24,1 млрд грн. Из этих средств Укрнафта перечислит в специальный фонд госбюджета 30,35 млрд грн в качестве погашения налогового долга, а также 6,2 млрд грн налога на прибыль.

Таким образом, суммарный объем поступлений в спецфонд бюджета в рамках операций между Нафтогазом и Укрнафтой составляет 42 млрд грн из которых будет вычтено 32,5 млрд грн компенсации Нафтогазу.

Из оставшихся 10,3 млрд грн – 1,4 млрд грн будет направлено на погашение задолженности по зарплатам шахтерам, 8,9 млрд грн – в фонд борьбы с COVID-19.

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Налоговый долг Укрнафты составляет 30,5 млрд грн, из которых – 18,8 млрд грн долг по ренте, 2,6 млрд грн – по налогу на прибыль, 2,84 млрд грн – по НДС, 3,1 млрд грн – доначисления, находящиеся на рассмотрении в судах, 3 млрд грн – задолженность предприятий Укрнафты. Также учитывается будущий долг Укрнафты в 6,2 млрд грн по НДС и налогу на прибыль в результате операций купли-продажи газа у Нафтогаза.

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Роман Брыль
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