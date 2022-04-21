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Верховная Рада увеличила на 200 млрд грн бюджетные расходы на оборону

Цей матеріал також доступний українською
21.04.2022, 17:00
Верховная Рада увеличила на 200 млрд грн бюджетные расходы на оборону - Фото
Фото: пресс-служба Слуги народа

Депутаты Верховной Рады приняли в целом законопроект №7299 об изменениях в государственный бюджет, который увеличивает на 200 млрд грн размер Резервного фонда госбюджета. Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.   

Выделенные средства позволят Кабмину в оперативном порядке обеспечить потребности сектора обороны и правоохранительной системы для прекращения военной агрессии РФ против Украины.

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Расходы из Резервного фонда будут направлять исключительно на осуществление мер по обеспечению безопасности и обороны, на финансовую поддержку внутренне перемещенных лиц и нужды правоохранительной системы, уточняет Мельничук. 

Сумма в 200 млрд грн аккумулируется за счет увеличения государственного долга и дефицита государственного бюджета. 

Кроме того, в результате принятия законопроекта со следующего месяца будет введен новый порядок взимания акцизного налога с розничной продажи табачных изделий и новый механизм автоматического отчисления такого налога в бюджеты местного самоуправления, добавил глава парламентского комитета по вопросам бюджета Юрий Аристов.  

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Роман Брыль
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верховная рада кабмин госбюджет оборона военная агрессия резервный фонд
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