Верховная Рада увеличила на 200 млрд грн бюджетные расходы на оборону

Депутаты Верховной Рады приняли в целом законопроект №7299 об изменениях в государственный бюджет, который увеличивает на 200 млрд грн размер Резервного фонда госбюджета. Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Выделенные средства позволят Кабмину в оперативном порядке обеспечить потребности сектора обороны и правоохранительной системы для прекращения военной агрессии РФ против Украины.

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Расходы из Резервного фонда будут направлять исключительно на осуществление мер по обеспечению безопасности и обороны, на финансовую поддержку внутренне перемещенных лиц и нужды правоохранительной системы, уточняет Мельничук.

Сумма в 200 млрд грн аккумулируется за счет увеличения государственного долга и дефицита государственного бюджета.

Кроме того, в результате принятия законопроекта со следующего месяца будет введен новый порядок взимания акцизного налога с розничной продажи табачных изделий и новый механизм автоматического отчисления такого налога в бюджеты местного самоуправления, добавил глава парламентского комитета по вопросам бюджета Юрий Аристов.

19 апреля Кабмин выделил дополнительно 33 млрд грн на армию и МВД.

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Роман Брыль

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