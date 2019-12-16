Владелец бренда Hublot заработал за год $39 млрд

Владелец компании Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH) Бернар Арно увеличил свой капитал на $39 млрд за 2019 год, сообщает Bloomberg. В целом состояние самого богатого человека Европы достигло $103 млрд.



По данным отчетности компании, за девять месяцев 2019 года продажи LVMH составили более 38 млрд евро ($42 млрд), большая часть которых - одежда и изделия из кожи.



Стоимость "модного" бизнеса LVMH стала дороже на $82 млрд, достигнув капитализации в $226 млрд.



Основные потребители брендов компании находятся в США и Азии, Европа - на третьем месте.

В октябре французский концерн LVMH сделал предложение о покупке американской ювелирной компании Tiffany за $14,5 млрд. Однако последнюю цена не устроила. 21 ноября LVMH увеличила предложенную сумму до $16 млрд. В конце ноября холдинг сообщил о покупке Tiffany&Co за $16,2 млрд.

За 2018 год LVMH получил рекордные 10 млрд евро прибыли, что на 21% больше, чем годом ранее. Выручка компании выросла на 10% и достигла 46,8 млрд евро.