Владелец бренда Hublot заработал за год $39 млрд

Состояние самого богатого человека Европы Бернара Арно увеличилась за год на $39 млрд
Владелец компании Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH) Бернар Арно увеличил свой капитал на $39 млрд за 2019 год, сообщает Bloomberg. В целом состояние самого богатого человека Европы достигло $103 млрд.
По данным отчетности компании, за девять месяцев 2019 года продажи LVMH составили более 38 млрд евро ($42 млрд), большая часть которых - одежда и изделия из кожи.
Стоимость "модного" бизнеса LVMH стала дороже на $82 млрд, достигнув капитализации в $226 млрд.
Основные потребители брендов компании находятся в США и Азии, Европа - на третьем месте.
-
В октябре французский концерн LVMH сделал предложение о покупке американской ювелирной компании Tiffany за $14,5 млрд. Однако последнюю цена не устроила. 21 ноября LVMH увеличила предложенную сумму до $16 млрд. В конце ноября холдинг сообщил о покупке Tiffany&Co за $16,2 млрд.
-
За 2018 год LVMH получил рекордные 10 млрд евро прибыли, что на 21% больше, чем годом ранее. Выручка компании выросла на 10% и достигла 46,8 млрд евро.
LVMH принадлежат 70 мировых люксовых брендов, таких как Givenchy, Louis Vuitton, Bulgari, Hennessy, Veuve Clicquot, Hublot и другие. Продукция представлена в 4590 розничных магазинах по всему миру.
По версии Bloomberg Billionaires Index, Бернар Арно с состоянием $103 млрд занимает третье место в списке самых богатых людей в мире после основателя Microsoft Билла Гейтса ($111 млрд) и владельца Amazon Джеффа Безоса ($110 млрд). В 2018 году Арно был признан богатейшим человеком Европы.