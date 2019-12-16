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Владелец бренда Hublot заработал за год $39 млрд

Владелец бренда Hublot заработал за год $39 млрд
16.12.2019, 14:52

Состояние самого богатого человека Европы Бернара Арно увеличилась за год на $39 млрд

Владелец компании Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH) Бернар Арно увеличил свой капитал на $39 млрд за 2019 год, сообщает Bloomberg. В целом состояние самого богатого человека Европы достигло $103 млрд.

По данным отчетности компании, за девять месяцев 2019 года продажи LVMH составили более 38 млрд евро ($42 млрд), большая часть которых - одежда и изделия из кожи. 

Стоимость "модного" бизнеса LVMH стала дороже на $82 млрд, достигнув капитализации в $226 млрд. 

Основные потребители брендов компании находятся в США и Азии, Европа - на третьем месте.

LVMH принадлежат 70 мировых люксовых брендов, таких как Givenchy, Louis Vuitton, Bulgari, Hennessy, Veuve Clicquot, Hublot и другие. Продукция представлена в 4590 розничных магазинах по всему миру.

По версии Bloomberg Billionaires Index, Бернар Арно с состоянием $103 млрд занимает третье место в списке самых богатых людей в мире после основателя Microsoft Билла Гейтса ($111 млрд) и владельца Amazon Джеффа Безоса ($110 млрд). В 2018 году Арно был признан богатейшим человеком Европы.

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Бернар Арно Louis Vuitton LVMH
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