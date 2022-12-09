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Владелец Эльдорадо и Гулливера перестал обслуживать кредиты – Forbes

Цей матеріал також доступний українською
09.12.2022, 12:20
Владелец Эльдорадо и Гулливера перестал обслуживать кредиты – Forbes - Фото
Небоскреб Gulliver (справа) в Киеве (Фото: depositphotos.com)

Компании Виктора Полищука, управляющие киевским небоскребом "Гулливер", сетью электроники и бытовой техники "Эльдорадо" и несколькими крупными складами, после начала полномасштабной войны перестали обслуживать кредиты перед госбанками. Об этом сообщил Forbes со ссылкой на свои источники.

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Кредиты компаний Полищука в госбанках уже второй раз становятся проблемными. Бизнесмен реструктуризировал долги Эльдорадо перед Ощадбанком в 2018-м и Гулливера перед Ощадбанком и Эксимбанком в 2020-м.

Третий заемщик – компания "РЛЦ", управляющая складским бизнесом Полищука (три логистических комплекса в Киевской и Одесской областях общей площадью более 260 000 кв. м). Ее также кредитовал Ощадбанк.

Кредиты в Ощадбанке и Укрэксимбанке брались под залог самого небоскреба, оборотные товары и складские помещения.

По данным издания, Полищук пытается договориться с кредиторами.

Его аргумент – существенные потери бизнеса. Особенно это касается складов: в середине марта в одном из комплексов возле Броваров Киевской области произошел масштабный пожар из-за российских обстрелов.

Читайте также: Пойман, но не виноват! Пять бизнесменов, вышедших "сухими из воды"

Андрій Водяний
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Виктор Полищук кредиты
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