Владелец Эльдорадо и Гулливера перестал обслуживать кредиты – Forbes

Компании Виктора Полищука, управляющие киевским небоскребом "Гулливер", сетью электроники и бытовой техники "Эльдорадо" и несколькими крупными складами, после начала полномасштабной войны перестали обслуживать кредиты перед госбанками. Об этом сообщил Forbes со ссылкой на свои источники.

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Кредиты компаний Полищука в госбанках уже второй раз становятся проблемными. Бизнесмен реструктуризировал долги Эльдорадо перед Ощадбанком в 2018-м и Гулливера перед Ощадбанком и Эксимбанком в 2020-м.

Третий заемщик – компания "РЛЦ", управляющая складским бизнесом Полищука (три логистических комплекса в Киевской и Одесской областях общей площадью более 260 000 кв. м). Ее также кредитовал Ощадбанк.

Кредиты в Ощадбанке и Укрэксимбанке брались под залог самого небоскреба, оборотные товары и складские помещения.

По данным издания, Полищук пытается договориться с кредиторами.

Его аргумент – существенные потери бизнеса. Особенно это касается складов: в середине марта в одном из комплексов возле Броваров Киевской области произошел масштабный пожар из-за российских обстрелов.

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Андрій Водяний

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