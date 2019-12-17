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Экспортный "минус" Украины вырос на $460 млн

Экспортный "минус" Украины вырос на $460 млн
17.12.2019, 12:28

По данным Госстата, отрицательное сальдо внешней торговли за десять месяцев составило $8,46 млрд

Отрицательное сальдо внешней торговли за январь-октябрь 2019 года составило $8,46 млрд при показателе в $8 млрд за аналогичный период 2018-го. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

По данным Госстата, за десять месяцев текущего года Украина экспортировала товаров на $41,6 млрд, что больше по сравнению с тем же периодом 2018-го на 7,4% или на $2,8 млрд.

Импорт товаров вырос на 7,1%, до $50,1 млрд.

Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,83, как и в январе-октябре 2018-го.

При этом рост экспорта впервые превысил рост импорта. Почему это важно, читайте тут>>>

  • По итогам 2018 года Украина экспортировала товаров на $47,3 млрд, импортировала - на $57,1 млрд. Отрицательное сальдо было на уровне $9,8 млрд.
Отрицательное сальдо внешней торговли означает, что страна покупает больше продукции, чем продает, и отрасли, работающие на экспорт, проигрывают битву в конкуренции на мировом рынке. Как правило, при отрицательном балансе в стране низкий уровень экономического развития, выпускается недостаточно нужных товаров. Отрицательное влияние дефицит оказывает в случае экономической рецессии. Тогда власти стараются увеличить объем экспорта, чтобы создать новые рабочие места и стимулировать спрос на продукцию отечественных производителей.

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импорт экспорт отрицательное сальдо
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