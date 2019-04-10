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10.04.2019, 10:55

Военные увольняются из Госпогранслужбы из-за зарплат - BBC

Военные увольняются из Госпогранслужбы из-за зарплат - BBC

Пограничникам подняли минимальный оклад, уравняв зарплату новичка и опытного военного

Из-за низких зарплат в Госпогранслужбе Украины массово увольняются военнослужащие-контрактники. Покрыть нехватку кадров пытаются срочниками. Об этом говорится в материале ВВС.

Уже в январе-феврале 2019-го из Госпогранслужбы уволилось 405 военных. Причина увольнений, по данным издания, в отсутствии повышения зарплат, которое с 1 января прошло в Вооруженных силах, Нацполиции, Нацгвардии и спасательной службе.

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Повышение окладов составило около 30%, но не коснулось пограничников. В ведомстве ответили журналистам, что фонд оплаты труда действительно не позволяет произвести такое повышение.

Согласно бюджету, на зарплаты сотрудникам Госпогранслужба получила на 23% больше денег, чем в прошлом году. Но направить их решили на поднятие минимального оклада в ведомстве до 9500 грн, практически уравняв зарплату новичка и опытного военного.

По данным ведомства, в 2015 году со службы уволилось 1300 контрактников, примерно столько же в 2016 году. А уже в 2017 и в 2018 году это количество увеличилось вдвое - 2912 и 2557 военных.

Официально Госпогранслужба отрицает отток кадров. Но о реальном положении дел говорит восстановленный в последние годы призыв в Госпогранслужбу, считает BBC.

Если в 2018 году было призвано 2750 срочников, то весной планируется призвать рекордные 4000 человек. Для сравнения: в Вооруженные силы, численность которых в пять раз больше, весной призовут 9000 человек.

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Теги: госпогранслужба, пограничники, зарплаты
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