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Воинские части получили 12,5 млрд грн для выплаты по 100 000 грн военнослужащим

Цей матеріал також доступний українською
11.03.2022, 15:30
Воинские части получили 12,5 млрд грн для выплаты по 100 000 грн военнослужащим - Фото
Алексей Резников (Фото: Резніков Олексій /Facebook)

На месяц раньше установленного срока военным частям перечислено 12,5 млрд грн на выплату дополнительного вознаграждения на время действия военного положения всем категориям военнослужащих. Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников.  

"Это первый транш за февраль–начало марта. После систематизации боевых приказов последуют другие транши", – уточнил министр.  

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Резников напомнил, что денежное довольствие участников боевых действий будет составлять 100 000 грн в месяц, не считая премий за уничтоженную технику и т.д.  

"Мы делаем выплаты на опережение, потому что хотим, чтобы военные чувствовали себя защищенными. Теперь не до формализма", – заявил министр обороны.  

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Роман Брыль
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министр обороны выплаты военным денежное довольствие
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