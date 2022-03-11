Воинские части получили 12,5 млрд грн для выплаты по 100 000 грн военнослужащим

На месяц раньше установленного срока военным частям перечислено 12,5 млрд грн на выплату дополнительного вознаграждения на время действия военного положения всем категориям военнослужащих. Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников.

"Это первый транш за февраль–начало марта. После систематизации боевых приказов последуют другие транши", – уточнил министр.

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Резников напомнил, что денежное довольствие участников боевых действий будет составлять 100 000 грн в месяц, не считая премий за уничтоженную технику и т.д.

"Мы делаем выплаты на опережение, потому что хотим, чтобы военные чувствовали себя защищенными. Теперь не до формализма", – заявил министр обороны.

27 февраля президент Владимир Зеленский заявил, что военнослужащим Вооруженных сил Украины, которые с оружием в руках защищают страну, будут платить по 100 000 грн в месяц.

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Роман Брыль

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