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Volfefe. В США создали индекс влияния твитов Трампа на рынки

Volfefe. В США создали индекс влияния твитов Трампа на рынки
09.09.2019, 12:19

Индекс Volfefe показывает влияние активности американского президента в Twitter на доходность гособлигаций США

Аналитики JPMorgan Chase&Co. создали индекс для оценки влияния постов президента США Дональда Трампа в Twitter на доходность государственных облигаций США. Об этом пишет Bloomberg.

Индекс получил название Volfefe - в честь загадочного твита Трампа со словом covfefe, опубликованного в мае 2017 года.

Аналитики JPMorgan предполагают, что твиты Трампа оказывают статистически значимое влияние на доходность гособлигаций, больше всего - на двух- и пятилетние бумаги.

В банке подсчитали, что американский лидер публикует примерно 5-10 твитов в день. Количество его постов, которые влияют на рынки, в последние месяцы существенно увеличилось.

По данным аналитиков, больше всего на доходность облигаций влияют твиты, которые содержат слова "Китай", "миллиард", "товары", "демократы" и "великий".

Как отмечает Bloomberg, JPMorgan не одинок в своих попытках просчитать влияние активности Трампа в Twitter на рынки. Аналитики Bank of America Merrill Lynch опубликовали на прошлой неделе заметку, в которой утверждают, что в те дни, когда президент США относительно часто пишет в Twitter, отрицательная доходность в среднем составляет 9 базисных пунктов. Дни с меньшим количеством президентских твитов улучшают доходность гособлигаций в среднем на 5 базисных пунктов.

Тем не менее, S&P 500 вырос более чем на 35% с тех пор, как Трамп победил на выборах в 2016 году, заключает агентство.

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