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09.07.2019, 12:33

Схемы на таможне: в офисе ГФС Волынской области проходят обыски

Схемы на таможне: в офисе ГФС Волынской области проходят обыски

ГБР раскрыло схему сотрудников волынской ГФС на 190 млн грн

Государственное бюро расследований (ГБР) вместе с Генпрокуратурой (ГПУ) и Нацполицией проводят обыски в территориальном офисе ГУ Государственной фискальной службы (ГФС) в Волынской области в связи с раскрытием схемы при участии налоговиков. Об этом сообщает в Facebook первый заместитель директора ГБР Ольга Варченко.

"Они покрывали деятельность теневого рынка по торговле налоговыми кредитами и получали за такие "услуги" свой процент", - пишет Варченко.

"В чем заключается схема: предприятие-импортер завозило в Украину транспортные средства и после их растаможивания продавало их конечному потребителю. Впоследствии эти ТС перепродавали другим клиентам по поддельным документам. Эти финансовые операции были "транзитными", то есть проводились специально с целью дальнейшей перепродажи импортного НДС предприятиям реального сектора экономики. В итоге эти предприятия-покупатели безосновательно получали суммы налогового кредита и уклонялись от уплаты налогов", - рассказала замдиректора ГБР.

По предварительным подсчетам, ущерб государства составил 190 млн грн.

Уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов), ч. 1 и ч. 4 ст. 358 (подделка документов), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) УК. 

 

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Теги: таможня, ГФС, гбр, налоговая
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