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Восемь лет без прибыли. Гольф-клуб Трампа показал убыток в $1,5 млн

31.12.2020, 16:13
Восемь лет без прибыли. Гольф-клуб Трампа показал убыток в $1,5 млн - Фото
Поле для гольфа в гольф-клубе Дональда Трампа (Фото - Trump International Golf Club Scotland)

Гольф-клуб Trump International Scotland президента США Дональда Трампа в 2019 году осталась в убытке в $1,5 млн (+3%). Поле для гольфа, расположенное возле Абердина (Шотландия) не получало прибыли с момента своего основания в 2012 году, сообщает Reuters.

В финансовом отчете компании-владельца клуба (Trump International Golf Club Scotland Ltd) говорится, что ее доходы выросли на 18% в 2019 году. При этом выросли налоговые ставки, расходы на зарплаты и другие расходы.

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В компании заявили, что на ее финансовые результаты в 2020 году серьезно повлияла пандемия коронавируса. COVID-19 вынудил компанию закрыть клуб на часть года и ограничить количество посетителей. Отчет за 2020 год компания еще не публиковала.

В компании Трампа отметили "значительный прогресс" в строительстве жилого поселка на 550 квартир рядом с полем в Абердиншире. Продажа всего проекта по объявленным ценам могла бы принести Трампу 150 млн прибыли.

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Александр Мясищев
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