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Восстановится ли рынок криптовалют в 2023?Что думают трейдеры и новые перспективные токены p

Цей матеріал також доступний українською
20.12.2022, 10:00
Восстановится ли рынок криптовалют в 2023?Что думают трейдеры и новые перспективные токены - Фото

На правах реклами

В текущем году на криптовалютном рынке наблюдается значительный спад. Инвесторов волнует, восстановиться ли рынок и какие крипто вырастут в цене в 2023 году. Мы расскажем о перспективных токенах, которые покажут хороший рост. 

Причины стагнации рынка в 2022 году

Аналитики выделяют 3 основные причины, приведшие к снижению капитализации криптовалютного рынка:

1. Высокие геополитические риски, из-за которых уменьшается спрос на волатильные активы.

2. Повышение ключевых ставок.

3. Крах одной из ведущих бирж FTX, что спровоцировало эффект домино в криптоиндустрии.

Какие токены подают надежду 

Но и на падающем рынке можно найти перспективные активы. Эти 3 криптовалюты – лучшие токены для инвестиций, по мнению экспертов.

Токен платформы Dash 2 Trade 

Новый проект Dash 2 Trade соберет всю необходимую для трейдеров информацию в одном месте. Новости и аналитика, конструктор и бэктестер торговых стратегий, торговые сигналы и инструменты социального трейдинга, рейтинг новых токенов и список листингов помогут инвесторам принимать взвешенные торговые решения. 

Часть функций платформы Dash 2 Trade бесплатны, но для профессиональных инструментов необходимо оформить подписку. Оформление подписки возможно с помощью токенов платформы – D2T. Предпродажа D2T началась только недавно, однако токенов уже раскупили на сумму 8,5 миллионов USDT. Dash 2 Trade заключил соглашения о листинге D2T с криптовалютными биржами LBank и BitMart, поэтому ранние инвесторы смогут получить хорошую прибыль с инвестиций. 

Посетить предпродажу Dash 2 Trade

Токен метавселенной RobotEra 

Игра-песочница RobotEra планирует превзойти такие популярные миры, как The Sandbox и Decentraland, более увлекательным геймплеем, превосходной графикой, разнообразными способами монетизации. Экономика RobotEra основана на токене TARO, который сейчас находится на этапе предпродажи. Проект собрал 400 тыс. USDT, поэтому инвесторам следует поторопиться с покупкой перспективных токенов TARO.

Приобрести токены TARO

Токен "зеленого" проекта IMPT 

Платформа IMPT предназначена способствовать улучшению климата на планете. Площадка позволяет покупать и продавать углеродные кредиты, компенсируя свой углеродный след, а также финансировать экологические проекты по всему миру. Обычным потребителям IMPT дает возможность совершать покупки у эко ответственных компаний и получать в качестве вознаграждения кешбэк в токенах IMPT. Платформа договорилась о сотрудничестве с более чем 25 тысячами брендов. 

С начала пресейла в "зеленую" криптовалюту IMPT вложено 15 миллионов долларов. Это показывает большой спрос со стороны инвесторов и свидетельствует о том, что IMPT сможет добиться успеха во время медвежьего рынка.

Купить токены IMPT 

Заключение 

Теперь вы знаете, какие крипто имеют большой потенциал роста. Вкладываться в перспективные криптовалюты выгодно во время пресейла, когда стоимость криптовалют является дешевой.

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криптовалюта Dash 2 Trade IMPT RobotEra
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