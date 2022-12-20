Восстановится ли рынок криптовалют в 2023?Что думают трейдеры и новые перспективные токены
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В текущем году на криптовалютном рынке наблюдается значительный спад. Инвесторов волнует, восстановиться ли рынок и какие крипто вырастут в цене в 2023 году. Мы расскажем о перспективных токенах, которые покажут хороший рост.
Причины стагнации рынка в 2022 году
Аналитики выделяют 3 основные причины, приведшие к снижению капитализации криптовалютного рынка:
1. Высокие геополитические риски, из-за которых уменьшается спрос на волатильные активы.
2. Повышение ключевых ставок.
3. Крах одной из ведущих бирж FTX, что спровоцировало эффект домино в криптоиндустрии.
Какие токены подают надежду
Но и на падающем рынке можно найти перспективные активы. Эти 3 криптовалюты – лучшие токены для инвестиций, по мнению экспертов.
Токен платформы Dash 2 Trade
Новый проект Dash 2 Trade соберет всю необходимую для трейдеров информацию в одном месте. Новости и аналитика, конструктор и бэктестер торговых стратегий, торговые сигналы и инструменты социального трейдинга, рейтинг новых токенов и список листингов помогут инвесторам принимать взвешенные торговые решения.
Часть функций платформы Dash 2 Trade бесплатны, но для профессиональных инструментов необходимо оформить подписку. Оформление подписки возможно с помощью токенов платформы – D2T. Предпродажа D2T началась только недавно, однако токенов уже раскупили на сумму 8,5 миллионов USDT. Dash 2 Trade заключил соглашения о листинге D2T с криптовалютными биржами LBank и BitMart, поэтому ранние инвесторы смогут получить хорошую прибыль с инвестиций.
Посетить предпродажу Dash 2 Trade
Токен метавселенной RobotEra
Игра-песочница RobotEra планирует превзойти такие популярные миры, как The Sandbox и Decentraland, более увлекательным геймплеем, превосходной графикой, разнообразными способами монетизации. Экономика RobotEra основана на токене TARO, который сейчас находится на этапе предпродажи. Проект собрал 400 тыс. USDT, поэтому инвесторам следует поторопиться с покупкой перспективных токенов TARO.
Токен "зеленого" проекта IMPT
Платформа IMPT предназначена способствовать улучшению климата на планете. Площадка позволяет покупать и продавать углеродные кредиты, компенсируя свой углеродный след, а также финансировать экологические проекты по всему миру. Обычным потребителям IMPT дает возможность совершать покупки у эко ответственных компаний и получать в качестве вознаграждения кешбэк в токенах IMPT. Платформа договорилась о сотрудничестве с более чем 25 тысячами брендов.
С начала пресейла в "зеленую" криптовалюту IMPT вложено 15 миллионов долларов. Это показывает большой спрос со стороны инвесторов и свидетельствует о том, что IMPT сможет добиться успеха во время медвежьего рынка.
Заключение
Теперь вы знаете, какие крипто имеют большой потенциал роста. Вкладываться в перспективные криптовалюты выгодно во время пресейла, когда стоимость криптовалют является дешевой.