Восстановление Украины: Польша хочет стать финансовым хабом по сбору средств
Польша намерена стать финансовым хабом для Украины. Чтобы через него обеспечивать денежную помощь по восстановлению Украины. Об этом заявил заместитель министра финансов Польши Артур Собонь в интервью RMF FM.
По его словам, Польша могла бы стать финансовым хабом так же, как и является военным хабом для Украины.
"Мы бы хотели, чтобы Польша играла такую роль как хаб, через который будет проходить финансирование восстановления Украины. Это то, о чем мы действительно заботимся, и мы хотим, чтобы Польша была как можно больше в центре такого типа проектов", – заявил Собонь.
Премьер-министр Матеуш Моравецкий во вторник начал свой визит в Соединенные Штаты Америки. Перед отъездом премьер-министр оценил, что безопасность Польши базируется на двух столпах: экономическом сотрудничестве с США и оборонном сотрудничестве.
- Польша вместе с США построит на своей территории склады вооружений в несколько тысяч единиц военной техники НАТО.
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