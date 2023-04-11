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Восстановление Украины: Польша хочет стать финансовым хабом по сбору средств

Цей матеріал також доступний українською
11.04.2023, 14:49
Восстановление Украины: Польша хочет стать финансовым хабом по сбору средств - Фото
Владимир Зеленский и Анджей Дуда (Фото: канцелярия президента Польши)

Польша намерена стать финансовым хабом для Украины. Чтобы через него обеспечивать денежную помощь по восстановлению Украины. Об этом заявил заместитель министра финансов Польши Артур Собонь в интервью RMF FM.

По его словам, Польша могла бы стать финансовым хабом так же, как и является военным хабом для Украины.

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"Мы бы хотели, чтобы Польша играла такую роль как хаб, через который будет проходить финансирование восстановления Украины. Это то, о чем мы действительно заботимся, и мы хотим, чтобы Польша была как можно больше в центре такого типа проектов", – заявил Собонь.

Премьер-министр Матеуш Моравецкий во вторник начал свой визит в Соединенные Штаты Америки. Перед отъездом премьер-министр оценил, что безопасность Польши базируется на двух столпах: экономическом сотрудничестве с США и оборонном сотрудничестве.

Наталія Софієнко
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