Воздушные тревоги в рабочий день обходятся экономике Украины более чем в 7 млрд грн

Потери экономики Украины от масштабных воздушных тревог в течение одного рабочего дня составляют не менее 7,5 млрд гривен. Об этом сообщает глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев в Facebook.

"Очевидно, что ударами по нашей стране в понедельник утром, когда люди идут на работу, враг не только пытается нанести удар по энергетической инфраструктуре, но и парализовать экономическую активность", — говорится в сообщении.

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По его подсчетам, потери от продолжающихся в рабочий день масштабных тревог исчисляются по меньшей мере в 7,5 млрд грн потерь для ВВП.

"Поэтому важно организовать работу как государственного, так и частного сектора экономики удаленно/в нерабочее время/в выходные таким образом, чтобы не только компенсировать простой, но и обеспечить производство необходимой для победы продукции", — написал он.

Наталія Софієнко

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