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10.06.2019, 14:53

Все финансовые отчеты на рынке нелегальные - Opendatabot

Все финансовые отчеты на рынке нелегальные - Opendatabot

Украинский бизнес не имеет доступа к официальным данным о финотчетности компаний

Государственная фискальная служба (ГФС) и Государственная служба статистики (Госстат) отказались предоставлять или продавать данные о финансовой отчетности украинских компаний. Об этом сообщает платформа для работы с открытыми данными Opendatabot.

Поскольку только эти органы могут распоряжаться и предоставлять такие данные, но отказываются это делать, то любая другая финансовая отчетность, которую можно найти на рынке, является нелегальной, говорится в пресс-релизе.

"Украинские компании, которые используют финансовую отчетность для анализа бизнес-партнеров, получают эту информацию нелегально. Так теневой рынок данных увеличивается, а предприниматели не имеют доступа к актуальным данным и не могут принимать взвешенные решения о сотрудничестве с партнерами", - отмечают в Opendatabot.

Открытые данные о финансовых показателях предприятий позволяют бизнесам оценить свою долю на рынке, ускорить подписание договоров, видеть недобросовестные фирмы-однодневки для отмывания денег, поясняется в сообщении.

Финансовая отчетность в Украине является публичной информацией для публичных и государственных компаний, которая публикуется на официальных сайтах, а также на веб-ресурсе Smida.

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Теги: финансовая отчетность, бизнес, OpenDataBot
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