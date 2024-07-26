Все компании, которые есть в списке сомнительных инвестиционных проектов НКЦБФР, продолжают работать. Об этом в комментарии LIGA.net рассказал член НКЦБФР Ираклий Барамия.

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"В настоящее время из 330 проектов из списка работает около 70%. В то время как другие 30% тоже работают, но уже под новыми названиями и веб адресами", – отметил Ираклий Барамия.

Кейсов, которые официально добиваются того, чтобы их исключили из черного списка НКЦБФР, лишь несколько.

"В Комиссию поступало более десяти обращений от проектов по исключению их из списка. Небольшое количество из них пытается решить этот вопрос в судебном порядке", – рассказал Ираклий Барамия.

Из списка сомнительных инвестиционных проектов НКЦБФР была исключена только харьковская компания "Симкорд" Александра Кудя, продвигающая социальную сеть "Система Bitbon". Основанием для исключения из черного списка стало решение Харьковского окружного административного суда с августа 2023 года.

Суд решил, что компания не должна находиться в списке сомнительных проектов из-за того, что не работает на фондовом рынке – "соответствующая лицензия компании не выдавалась".

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Дальнейшие меры, чтобы остановить деятельность внесенных в список сомнительных инвестиционных проектов, НКЦБФР ведутся только в случае наличия юридического лица, зарегистрированного на территории Украины, ответственного или связанного с деятельностью сомнительного проекта.

"Комиссия в некоторых случаях может применить санкцию в отношении юридического лица или передать всю собранную информацию в правоохранительные органы", – отметил Ираклий Барамия.

Так, например, за осуществление безлицензионной деятельности на рынках капитала и организованных товарных рынках, Комиссия оштрафовала ООО "Биржевой Консалтинг" на 85 000 грн.

На такую же сумму НКЦБФР оштрафовала ООО "Дабл Кейс", заказывающее сомнительный пиар. Основанием стало распространение рекламы финансовых инструментов, рынков капитала и организованных товарных рынков, а именно распространение рекламы проекта Pelliron, не отвечающей требованиям законодательства о рекламе.

В самих компаниях из "черного списка" свое присутствие в перечне сомнительных инвесткомпаний НКЦБФР обычно объясняют клиентам (спрашивающим) как ошибку.

"Мы предоставляем качественные консультации, донатим и поддерживаем Украину. Конечно, некоторые клиенты спрашивают об этом списке, но мы объясняем, что это, вероятно, ошибка, которая, надеемся, скоро будет исправлена", – говорит в комментарии аналитик компании Центр Биржевых Технологий (ЦБТ) Максим Орищак.

Список сомнительных инвестиционных проектов появился на сайте фондового регулятора в августе 2020 года. Тогда в нем было 17 кейсов.

По замыслу НКЦБФР "черный список" должен уберечь украинцев от рискованных вложений.

Детальнее о списке сомнительных инвестиционных проектов НКЦБФР читайте в материале: Предупреждение регулятора. Для чего существует чёрный список инвестпроектов