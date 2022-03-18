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Всемирный банк экстренно дает Украине $100 млн на выплаты стипендий студентам

Цей матеріал також доступний українською
18.03.2022, 08:41
Всемирный банк экстренно дает Украине $100 млн на выплаты стипендий студентам - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Правительство Украины и Всемирный банк приняли решение по экстренной помощи для финансирования стипендиальных программ. Об этом говорится в сообщении Всемирного банка.

Средства позволят выплачивать академические стипендии для 172 000 студентов и социальные стипендии для 50 000 студентов.

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"Продолжающиеся российское вторжение в Украину принесло неописуемые страдания в украинские семьи. У многих из них уже нет источников доходов, и такие семьи не могут поддерживать образование своих детей. Академические и социальные стипендии являются столь необходимым дополнительным источником дохода для студентов, особенно для детей из бедных семей. Эти стипендии помогут Украине сохранить человеческий капитал для своей реконструкции и развития", – сказал Аруп Банерджи, региональный директор Всемирного банка по делам стран Восточной Европы.

На минувшей неделе Совет исполнительных директоров Всемирного банка одобрил пакет финансирования для Украины. На сегодняшний день финансовая поддержка банка достигла $1,025 млрд.

"Это финансирование является частью пакета помощи Украины, который в ближайшие месяцы составит $3 млрд", – отметили во Всемирном банке.

Также дополнительную поддержку получат страны, принимающие украинских беженцев.

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Наталия Софиенко
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