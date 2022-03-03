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Всемирный банк остановил все программы в России и Беларуси

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03.03.2022, 10:46
Всемирный банк остановил все программы в России и Беларуси - Фото
Фото: EPA

Всемирный банк принял решение о прекращении всех своих программ в России и Беларуси из-за полномасштабного вторжения России на территорию Украины, идется в заявлении банка.

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"После российского вторжения в Украину и военных действий против народа Украины Группа Всемирного банка немедленно прекратила все свои программы в России и Беларуси", – сообщает банк.

В своем заявлении банк отметил, что не одобрял никаких новых кредитов или инвестиций в Россию с 2014 года, после аннексии Крыма.

Банк заявил, что также не одобрял ни одного нового кредита Беларуси с середины 2020 года, когда в стране прошли фальсифицированные выборы.

 Все действовавшие до настоящего момента в обеих странах программы будут немедленно прекращены.

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Наталия Фреик
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