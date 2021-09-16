Всемирный банк прекращает публикацию рейтинга Doing Business
Совет исполнительных директоров группы Всемирного банка принял решение прекратить публикацию рейтинга Doing Business. Об этом говорится в пресс-релизе Всемирного банка.
"Изучив всю имеющуюся на сегодняшний день информацию, включая результаты прошлых обзоров, аудитов и отчетов, руководство группы Всемирного банка приняло решение прекратить публикацию Doing Business", – говорится в сообщении.
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В июне 2020 года Всемирный банк признал, что в Doing Business 2018 и 2020 использовались некорректные данные, после чего банк приостановил выпуск следующего рейтинга и инициировал серию аудитов показателей и методологии.
Также, в адрес Всемирного банка выдвигались обвинения, что к манипуляции данными причастны сотрудника банка.
"В дальнейшем мы будем работать над новым подходом к оценке делового и инвестиционного климата", – обещают во Всемирном банке.
- Украина поднялась на 7 позиций в рейтинге Doing Business 2020 и заняла 64 место среди 190 стран.
- 29 июля 2020 года премьер-министр Денис Шмыгаль спрогнозировал, что в 2021 году Украина может подняться в рейтинге Doing Business, как минимум на 10 позиций. Министерство экономки считало, что прогресс Украины в Doing Business 2021 будет плюс 20 позиций.
- 28 августа 2020 года Всемирный банк перенес на неопределенный срок публикацию рейтинга Doing Business из-за обнаруженных нарушений при сборе и изменении данных.
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