Всемирный банк прекращает публикацию рейтинга Doing Business

Совет исполнительных директоров группы Всемирного банка принял решение прекратить публикацию рейтинга Doing Business. Об этом говорится в пресс-релизе Всемирного банка.

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"Изучив всю имеющуюся на сегодняшний день информацию, включая результаты прошлых обзоров, аудитов и отчетов, руководство группы Всемирного банка приняло решение прекратить публикацию Doing Business", – говорится в сообщении.

В июне 2020 года Всемирный банк признал, что в Doing Business 2018 и 2020 использовались некорректные данные, после чего банк приостановил выпуск следующего рейтинга и инициировал серию аудитов показателей и методологии.

Также, в адрес Всемирного банка выдвигались обвинения, что к манипуляции данными причастны сотрудника банка.