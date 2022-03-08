Всемирный банк собрал $723 млн экстренного финансирования для Украины

Совет исполнительных директоров Всемирного банка (ВБ) во вторник утвердил пакет дополнительной бюджетной поддержки, получивший название FREE Ukraine, в размере $489 млн. Вместе с другой помощью его общая сумма достигнет $723 млн, сообщается на сайте банка.

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"Эта помощь в формате быстрого финансирования позволит правительству предоставлять критически важные услуги украинским гражданам – обеспечить заработную плату работникам больниц, пенсии для пожилых людей и социальные программы для уязвимых слоев населения", – сказано в релизе.

Пакет состоит из дополнительного займа в размере $350 млн и гарантий на $139 млн от правительства Нидерландов ($89 млн) и Швеции ($50 млн).

Еще $134 млн – это грантовое финансирование от Великобритании ($100 млн), Дании ($22 млн), Латвии, Литвы и Исландии (вместе – $12 млн).

Остальные $100 млн – это параллельное финансирование со стороны Японии.

2 марта Всемирный банк и МВФ сообщили о подготовке пакета поддержки для Украины на сумму $3 млрд в ближайшие месяцы, начиная с ускоренного предоставления как минимум $350 млн для поддержки бюджета и последующими $200 млн в виде быстрой поддержки здравоохранения и образования.

Экономика Украины в результате войны сократилась вдвое, по оценкам Национального банка.

Андрей Водяный

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