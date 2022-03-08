UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Всемирный банк собрал $723 млн экстренного финансирования для Украины

Цей матеріал також доступний українською
08.03.2022, 10:16
Всемирный банк собрал $723 млн экстренного финансирования для Украины - Фото
Фото: EPA

Совет исполнительных директоров Всемирного банка (ВБ) во вторник утвердил пакет дополнительной бюджетной поддержки, получивший название FREE Ukraine, в размере $489 млн. Вместе с другой помощью его общая сумма достигнет $723 млн, сообщается на сайте банка.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

"Эта помощь в формате быстрого финансирования позволит правительству предоставлять критически важные услуги украинским гражданам – обеспечить заработную плату работникам больниц, пенсии для пожилых людей и социальные программы для уязвимых слоев населения", – сказано в релизе.

Пакет состоит из дополнительного займа в размере $350 млн и гарантий на $139 млн от правительства Нидерландов ($89 млн) и Швеции ($50 млн).

Еще $134 млн – это грантовое финансирование от Великобритании ($100 млн), Дании ($22 млн), Латвии, Литвы и Исландии (вместе – $12 млн).

Остальные $100 млн – это параллельное финансирование со стороны Японии.

  • 2 марта Всемирный банк и МВФ сообщили о подготовке пакета поддержки для Украины на сумму $3 млрд в ближайшие месяцы, начиная с ускоренного предоставления как минимум $350 млн для поддержки бюджета и последующими $200 млн в виде быстрой поддержки здравоохранения и образования.
  • Экономика Украины в результате войны сократилась вдвое, по оценкам Национального банка.
Андрей Водяный
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 