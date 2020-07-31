Всемирный банк в августе может выделить Украине кредит на $350 млн

Украина и Международный банк реконструкции и развития (МБРР) планируют в конце августа 2020 года подписать соглашение о займе на $350 млн, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе Министерства финансов.

"После подписания и вступления в силу соглашения о займе его средства будут перечислены в общий фонд госбюджета", - указала пресс-служба.

МБРР входит в группу Всемирного банка (ВБ).

Совет исполнительных директоров ВБ в конце июня одобрил выделение Украине $350 млн в рамках первого займа из двух запланированных займов.

Деньги пойдут на развитие на поддержку реформ, которые являются критически важными.

Кабинет министров одобрил привлечение займа от Международного банка реконструкции и развития (МБРР) для реализации системного проекта "Первый заем на политику развития в сфере экономического восстановления" в размере $350 млн.

Это первый проект серии займов на поддержку политики развития общим объемом $700 млн.

Сергей Чигирь

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