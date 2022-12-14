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Всемирный банк задействует систему Prozorro для всех проектов по восстановлению Украины

Цей матеріал також доступний українською
14.12.2022, 19:28
Всемирный банк задействует систему Prozorro для всех проектов по восстановлению Украины - Фото
Фото: пресс-служба Prozorro

Всемирный банк закончил оценку системы электронных закупок Prozorro и готов использовать ее для всех проектов по восстановлению Украины. Об этом сообщается на правительственном портале.  

Возможность использования системы в соответствии с требованиями Всемирного банка будет доступна уже в марте 2023 года. 

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Также рассматривается возможность адаптации системы Prozorro для специфических нужд восстановления, например закупки услуг консультантов, проектных и архитектурных работ, потребность в которых во время восстановления будет огромной. 

В целом позиция Всемирного банка состоит в том, что, начиная с 2023 года, Prozorro должна использоваться во всех проектах восстановления, финансируемых Банком. 

Министерство экономики Украины и ГП "Прозорро" проведут бесплатное обучение для руководителей проектов Всемирного банка по использованию процедур и инструментов Prozorro и Prozorro Market.  

Первые семинары запланированы на январь 2023 года, после чего специалисты Всемирного банка смогут применять полученные навыки как в новых проектах, так и в проектах, которые уже начаты в Украине. 

  • 28 июня Кабмин вернул отмененные в феврале обязательные закупки в системе Prozorro.  
  • 18 октября произошли изменения в Prozorro. Основной процедурой госзакупок стали открытые торги с особенностями.  
  • 13 декабря Укрнафта перевела все закупки в систему Prozorro.  

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Роман Бриль
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Всемирный банк prozorro восстановление украины
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