ВСУ при контрнаступлении на Харьковскую область уничтожили техники РФ на $670 млн – Forbes

В ходе контрнаступления 6–11 сентября, по данным Генерального штаба, уничтожено 2850 оккупантов и 590 единиц техники, стоимость которых, по оценке Forbes Украина, превышает $670 млн.

Значительная часть техники была уничтожена в ходе контрнаступления в Харьковской области.

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В частности, уничтоженные за этот период 35 беспилотников оккупантов в Forbes Украина оценили в $4 млн, 86 танков – $133 млн, 17 РСЗО – $15 млн, 159 автомобилей – $24 млн, шесть средств ПВО – $42 млн, шесть самолетов – $113 млн, семь вертолетов – $73 млн, 106 артсистем – $85 млн, 158 боевых бронированных машин – $94 млн.

Сообщается, что самая дорогая потеря россиян – комплекс радиоэлектронной борьбы "Москва-1" ($57 млн), который был уничтожен в Запорожской области.

В Харьковской области захватчики также потеряли истребитель-бомбардировщик Су-34 ($36 млн) и контрбатарейную радиолокационную систему "Зоопарк-1М" ($25 млн).

Не вся потерянная россиянами техника была уничтожена. По данным аналитического проекта Oryx, с 6 по 10 сентября украинские военные захватили 129 единиц техники, которую Forbes оценивает в $104 млн, в том числе девять гаубиц "Мста-С" и "Мста-Б" на сумму свыше $43 млн.

ВСУ за неделю почти полностью освободили оккупированную часть Харьковской области и вышли на некоторых участках на границу с РФ.

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Наталія Софієнко

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