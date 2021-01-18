ВВП Китая в 2020 году показал минимальный рост за последние 40 лет

Экономика Китая в 2020 году выросла всего на 2,3% на фоне пандемии. Об этом свидетельствуют данные Государственного статистического управления КНР.

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Таким образом ВВП Китая показал минимальные темпы роста за последние 40 лет. Темпы экономического роста были ниже 2020 года последний раз в 1976 году – "минус" 1,6%.

В первом квартале ВВП Китая упал на 6,8%, во втором – вырос на 3,2%, в третьем – на 4,9%, в IV – на 6,5%.

В 2017 году экономика КНР выросла на 6,8%, в 2018 году рост составлял 6,6%, а в 2019 – 6%.

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Юрий Тарасовский

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