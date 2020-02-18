В шаге от кризиса. ВВП Японии упал рекордно за пять лет

ВВП Японии, третьей по величине экономике в мире после США и Китая, сократился в годовом выражении на 6,3% в IV квартале 2019 года. Об этом пишет BBC.

Отмечается, что результат оказался хуже прогнозируемого спада в 3,9%.

Среди причин эксперты называют повышение налога с продаж, последствия разрушительного тайфуна Хагибис и слабый мировой спрос.

В частности, потребительские расходы в Японии упали на 2,9% после того, как в октябре был повышен налог с продаж с 8% до 10%.

Отмечается, что сокращение ВВП стало первым за более чем год и самым большим с момента падения на 7,4% в 2014 году, когда Япония в последний раз повышала налог с продаж.

По данным Japantimes, частное потребление упало в годовом исчислении на 11%, так как сократились покупки автомобилей, косметики и бытовой техники. В 2014 году этот показатель составил 18%.

В прошлом квартале инвестиции в бизнес упали на 3,7% (при ожидаемом снижении на 1,6%), а экспорт - на 0,1% на фоне продолжающейся торговой войны между США и Китаем.

Из-за распространяющегося коронавируса эксперты прогнозируют спад экономики страны в I квартале этого года и возможную рецессию.

По данным The Wall Street Journal, на долю китайцев пришлось 37% из $44 млрд, потраченных туристами в Японии в 2019 году. Однако в конце января китайское правительство запретило выезжать туристическим группам за границу.

Кроме того, коронавирус сказывается и на сокращении экспорта в Китай и спаде производства из-за проблем с поставками запчастей. В частности, Nissan пришлось приостановить производство из-за нехватки комплектующих из Китая.

Министр экономики Ясутоши Нисимура заявил, что правительство Японии готово предпринять необходимые меры для борьбы с воздействием коронавируса на экономику и туризм.

В декабре правительство премьер-министра Синдзо Абэ одобрило расходы в размере $120 млрд для смягчения последствий повышения налога с продаж.