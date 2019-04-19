Выборы создают риски для гривни, но ее курс растет - НБУ

Ухудшение девальвационных и инфляционных ожиданий в год президентских и парламентских выборов является одним из актуальных рисков. Об этом сообщили ЭП в пресс-службе Национальном банке Украины.

При этом в НБУ отметили, что курс гривны определяется спросом и предложением на валютном рынке, которые зависят от настроений и ожиданий участников рынка.

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"Пока мы не видим ощутимого психологического давления. Наоборот, на 16 апреля под влиянием рыночных факторов официальный курс гривни с начала года укрепился на 3,2% до 26,81 гривни за доллар", - уточнили в НБУ.

Среди факторов, обусловивших такую ситуацию на валютном рынке в первом и в начале второго квартала, НБУ назвал:

благоприятную внешнюю ценовую конъюнктуру для товаров украинского экспорта (в частности аграрной и металлургической продукции) и стабильные поступления экспортной выручки;

слабый рост импорта товаров и умеренные объемы репатриации дивидендов в иностранной валюте за границу;

чистая продажа валюты населением.

По данным НБУ, с 1 января по 15 апреля население больше продало валюты, чем купило. "Чистая продажа валюты населением с начала года составила $131,1 млн. То есть предложение валюты больше спроса на нее", - констатируют в НБУ.