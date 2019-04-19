Выборы создают риски для гривни, но ее курс растет - НБУ

Ухудшение девальвационных и инфляционных ожиданий в год президентских и парламентских выборов является одним из актуальных рисков. Об этом сообщили ЭП в пресс-службе Национальном банке Украины.
При этом в НБУ отметили, что курс гривны определяется спросом и предложением на валютном рынке, которые зависят от настроений и ожиданий участников рынка.
"Пока мы не видим ощутимого психологического давления. Наоборот, на 16 апреля под влиянием рыночных факторов официальный курс гривни с начала года укрепился на 3,2% до 26,81 гривни за доллар", - уточнили в НБУ.
Среди факторов, обусловивших такую ситуацию на валютном рынке в первом и в начале второго квартала, НБУ назвал:
По данным НБУ, с 1 января по 15 апреля население больше продало валюты, чем купило. "Чистая продажа валюты населением с начала года составила $131,1 млн. То есть предложение валюты больше спроса на нее", - констатируют в НБУ.