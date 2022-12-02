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Выкуп техники оккупантов был успешным. Это повлияло на ход военных событий — Ким

Цей матеріал також доступний українською
02.12.2022, 12:49
Выкуп техники оккупантов был успешным. Это повлияло на ход военных событий — Ким - Фото
Виталий Ким (Фото: LIGA.net)

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким считает, что кампания по выкупу за деньги рабочей военной техники у российских оккупантов прошла успешно.  

"Кампания прошла успешно. По-видимому, это повлияло и на ход военных событий на каких-то военных участках", — сказал Ким в интервью LIGA.net

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Виталий Ким отказался называть точное количество выкупленной техники и сумму, которая была заплачена оккупантам за ее сдачу. 

Он добавил, что, возможно, выкупалась не только легкая военная техника, но и тяжелое вооружение.  

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Еще с первых месяцев военного вторжения России глава Николаевской ОВА объявлял через соцсети, что украинская сторона готова выкупать у россиян исправную военную технику, и разместил соответствующий прайс: 

→ танк – $50 000; 

→ БМП, БМД и прочее – $25 000;

→ РСЗО – $15 000;

→ САУ и прочее – $10 000;

→ бронированные машины – $5000.

В сентябре Ким показал бронеавтомобиль "Тигр", выкупленный у россиян. В начале ноября Ким подтвердил, что уже были несколько успешных кейсов по выкупу техники, но подробности он пообещал рассказать позже. 

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Роман Бриль
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военная техника николаевская ога виталий ким техника оккупантов
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