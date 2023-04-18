Выплаты военным в марте упали до 67 млрд грн: сколько Украина тратит на армию

Государственные расходы на денежное содержание военнослужащих в марте 2023 года уменьшились до 67,3 млрд грн – самого низкого уровня с июля прошлого года. Об этом сообщило Министерство финансов со ссылкой на данные месячной отчетности Государственной казначейской службы.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

Для сравнения, в феврале выплаты военным из бюджета составили 76,9 млрд грн, в январе – 71,8 млрд грн.

Расходы бюджета на закупку оружия и продукции оборонного назначения для Вооруженных Сил Украины в марте тоже немного сократились – до 34,4 млрд грн. Это меньше, чем в феврале (41,9 млрд грн), но больше чем в январе (28,7 млрд грн).

В целом за март госрасходы составили 225,2 млрд гривен.

С начала года сумма кассовых расходов общего фонда государственного бюджета составляет 636,3 млрд грн, из которых 34% – на зарплату военным и еще 16% – на поддержку Вооруженных Сил Украины в виде приобретения военной техники, вооружения, боеприпасов, продукции оборонного назначения, средств индивидуальной защиты (шлемов, бронежилетов и другой специальной экипировки).

С 1 февраля 2023 года у военных и работников МВД забрали надбавку 30 000 грн, которая действовала с начала полномасштабного вторжения.

Андрій Водяний

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.