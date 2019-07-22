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22.07.2019, 12:57

Western Union ограничил россиянам денежные переводы за границу

Western Union ограничил россиянам денежные переводы за границу

Введение лимита связано с борьбой с отмыванием средств и финансированием терроризма

Платежная система Western Union ограничила сумму перевода из России за границу 600 000 рублей в месяц, передает Дождь, ссылаясь на сообщение компании.

Ограничения вступили в силу 22 июля. Для определения общей суммы отправлений одного пользователя будут учитываться все переводы — вне зависимости от валюты и способа транзакции.

Максимальная общая сумма для перевода, установленная платежной системой, не относится к транзакциям в Казахстан, Киргизстан, Китай (включая Гонконг) и Вьетнам. Туда с 16 июля можно отправить до миллиона рублей в месяц.

В письме к партнерам в Western Union подчеркивают, что введение лимита связано с требованиями закона по борьбе с отмыванием средств и финансированием терроризма.

В нем также говорится о рекомендациях Центробанка от 14 января, которые направлены на повышение внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов. Такие изменения вводятся с целью «минимизации рисков использования системы Western Union в противоправных целях».

По данным Центробанка РФ, за прошлый год из России через платежные системы было переведено около $9,5 млрд.

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Теги: Western Union, денежные переводы
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