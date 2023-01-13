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Япония выделила Украине еще почти $100 млн помощи

Цей матеріал також доступний українською
13.01.2023, 09:53
Япония выделила Украине еще почти $100 млн помощи - Фото
Фото: depositphotos.com

Япония выделила Украине $95 млн помощи, сообщает пресс-служба Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

Средства потратят на восстановление критически важной инфраструктуры, поддержку предприятий и укрепление гражданского общества.

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Программа помощи Украины сосредоточена на пяти ключевых областях:

- усиление возможности правительства реагировать на кризис и управлять им;

- поддержка государственных служб;

- восстановление критически важной инфраструктуры;

- поддержка частных предприятий;

– укрепление гражданского общества и социальных связей.

  • В апреле 2022 года Япония уже выделила $4,5 млн для проведения экстренной очистки местности от взрывоопасных предметов и расчистки завалов.
  • В конце декабря посол Японии в Украине Мацуда Кунинори сообщил, что Япония готовит новый пакет помощи для Украины в размере $500 млн.
Наталія Софієнко
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япония помощь Украине
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