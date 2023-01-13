Япония выделила Украине еще почти $100 млн помощи
13.01.2023, 09:53
Фото: depositphotos.com
Япония выделила Украине $95 млн помощи, сообщает пресс-служба Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.
Средства потратят на восстановление критически важной инфраструктуры, поддержку предприятий и укрепление гражданского общества.
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Программа помощи Украины сосредоточена на пяти ключевых областях:
- усиление возможности правительства реагировать на кризис и управлять им;
- поддержка государственных служб;
- восстановление критически важной инфраструктуры;
- поддержка частных предприятий;
– укрепление гражданского общества и социальных связей.
- В апреле 2022 года Япония уже выделила $4,5 млн для проведения экстренной очистки местности от взрывоопасных предметов и расчистки завалов.
- В конце декабря посол Японии в Украине Мацуда Кунинори сообщил, что Япония готовит новый пакет помощи для Украины в размере $500 млн.
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