Япония выделит дополнительные $100 млн финпомощи Украине
28.02.2022, 13:59
Кисида Фумио ( Фото: ЕРА)
Правительство Японии планирует выделить Украине дополнительные $100 млн к уже одобренной поддержке в $100 млн, сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Twitter.
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"Япония полностью поддерживает жесткие санкции против РФ. Спасибо за это! Действительно, глобальная антивоенная коалиция в действии", – написал Зеленский в Twitter.
- Ранее премьер-министр Фумио Кисида сообщал, что Япония присоединяется к финансовым санкциям против России по отключению от SWIFT, вводит персональные санкции против высокопоставленных российских чиновников, в том числе против Владимира Путина, и предоставит Украине гуманитарную помощь на $100 млн.
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