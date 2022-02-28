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Япония выделит дополнительные $100 млн финпомощи Украине

Цей матеріал також доступний українською
28.02.2022, 13:59
Япония выделит дополнительные $100 млн финпомощи Украине - Фото
Кисида Фумио ( Фото: ЕРА)

Правительство Японии планирует выделить Украине дополнительные $100 млн к уже одобренной поддержке в $100 млн, сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Twitter.

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Скріншот

"Япония полностью поддерживает жесткие санкции против РФ. Спасибо за это! Действительно, глобальная антивоенная коалиция в действии", – написал Зеленский в Twitter.

  • Ранее премьер-министр Фумио Кисида сообщал, что Япония присоединяется к финансовым санкциям против России по отключению от SWIFT, вводит персональные санкции против высокопоставленных российских чиновников, в том числе против Владимира Путина, и предоставит Украине гуманитарную помощь на $100 млн.

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Наталия Фреик
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агрессия России япония
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