Япония выделяет Украине 13 млрд иен. Это больше 3 млрд грн

Правительство Японии выделяет Украине финансовую помощь в размере 13 млрд иен, то есть более 3 млрд грн. Об этом сообщил в обращении в пятницу премьер-министр Денис Шмыгаль.

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"Сегодня на заседании правительства оформили договоренности с правительством Японии по привлечению помощи в размере 13 млрд иен. Это льготные средства для финансирования первоочередных потребностей нашей страны и украинского народа", – сказал премьер.

Он напомнил, что 13 апреля министр финансов Сергей Марченко подписал кредитное соглашение с правительством Канады о предоставлении Украине 500 млн канадских долларов (11,8 млрд грн) на льготных условиях.

"Переговоры о помощи ведем на всех уровнях и со всеми, кто может и готов помочь", – подчеркнул Шмыгаль.

15 апреля министр финансов Сергей Марченко призвал страны Запада помочь Украине с финансированием бюджета. Он сказал, что уже в марте из-за войны его дефицит составил 80 млрд грн, а в апреле и мае этот показатель увеличится до 150-200 млрд грн.

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Андрей Водяный

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