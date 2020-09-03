Японское кредитное агентство R&I повысило суверенный рейтинг Украины. Прогноз стабильный
Рейтинговое агентство Rating and Investment Information (Япония) повысило суверенный кредитный рейтинг Украины с В до В+, прогноз – стабильный. Об этом сообщается в пресс-релизе агентства.
"Финансовая поддержка Украины со стороны МВФ, Всемирного Банка и Европейского Союза позволяют удовлетворять финансовые потребности правительства", - говорится в сообщении.
Агентство также отмечает, что повешение политической и социальной стабильности позволит правительству сконцентрироваться на восстановлении экономики страны.
R&I прогнозирует, что благоприятные экономические условия и консервативная бюджетная политика будут характерны для Украины в 2021 году.
Ожидается, что Украина продолжит проводить структурные реформы, включая и те, что предусмотрены условиями сотрудничества с МВФ.
Среди позитивных факторов в украинской экономике аналитики агентства отметили рост международных резервов Украины, сокращение размера внешнего долга к ВВП, и сокращение внутреннего долга к ВВП на 44% по состоянию на конец 2019 года.
- 13 июня Moody’s повысило кредитный рейтинг Украины до B3 со стабильным прогнозом.
- 3 июля рейтинговое агентство Fitch сообщило, что с начала 2020 года понизило 33 суверенных рейтинга.
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