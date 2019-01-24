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24.01.2019, 17:08

За десять лет объем мирового госдолга удвоился - Fitch

За десять лет объем мирового госдолга удвоился - Fitch

По данным агентства, к концу 2018 года объем государственного долга в мире достиг $66 трлн

К концу 2018 года объем государственного долга в мире достиг $66 трлн, что почти вдвое превышает показатель 2007 года и эквивалентно 80% мирового ВВП. Об этом сообщается в отчете международного рейтингового агентства Fitch Ratings.

Госдолг развитых стран в долларовом эквиваленте с 2012 года остается стабильным – на уровне $50 трлн. Долги же развивающихся стран за этот период выросли с $10 трлн до $15 трлн, указывают в агентстве.

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Быстрее всего в процентном выражении госдолг растет в странах Ближнего Востока, Северной Африки (на 104%) и тех, которые расположены к югу от Сахары (на 75%). Но при этом на их долю приходится лишь незначительная часть общего долга - менее $1 трлн у каждого региона.

Согласно отчету, США имеют наибольший госдолг - $21 трлн. Его в размер ежегодно увеличивается примерно на $1 трлн. За ними следуют Япония – $12 трлн и Китай – $6 трлн.

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Для сравнения: объем задолженности Франции, Германии, Италии и Великобритании на конце 2018 года находился в диапазоне от $2,4 до $2,7 трлн, отмечается в сообщении Fitch.

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Теги: госдолг, отчет, fitch ratings
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