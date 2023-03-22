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За год войны Россия нанесла ущерб инфраструктуре Украины почти на $144 млрд — KSE

Цей матеріал також доступний українською
22.03.2023, 15:22
За год войны Россия нанесла ущерб инфраструктуре Украины почти на $144 млрд — KSE - Фото
Харьков после ракетных ударов (скриншот с видео Volodymyr Zolkin)

По состоянию на февраль 2023 года общая сумма ущерба, причиненная инфраструктуре Украины из-за полномасштабного вторжения России, увеличилась еще на $6 млрд и составляет $143,8 млрд (по стоимости замещения). Об этом сообщает пресс-служба KSE Institute.

Продолжают расти убытки таких сфер, как инфраструктура, образование, энергетика, транспорт, торговля и здравоохранение.

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Сумма ущерба от разрушений жилищного фонда на уровне $53,6 млрд. В общей сложности повреждено или разрушено более 150 000 жилых домов, среди которых частные, многоквартирные дома и общежития.

На втором месте по сумме нанесенного ущерба — сфера инфраструктуры. По итогам года полномасштабной войны ущерб этой сфере оценивается в $36,2 млрд. За это время в результате войны было разрушено или повреждено более 25 000 километров дорог государственного и местного значения и 344 моста и мостовых перехода. По данным Минразвития общин и инфраструктуры, за 2022 год на дорогах государственного значения был восстановлен проезд через 78 мостов. Больше всего восстановлено в Киевской (20 из 24 объектов) и Черниговской (20 из 27 объектов) областях. В 2023 году восстановлен проезд по 2 мостовым переходам в Николаевской и Харьковской областях.

В новых расчетах впервые добавлена сумма ущерба, нанесенная лесам Украины, которая по итогам первого года полномасштабной войны составляет $4,5 млрд.

Также продолжаются повреждения и разрушения образовательных учреждений — таких 3170. Среди них почти 1500 учреждений среднего образования, 909 — дошкольного, 528 — высшего. По состоянию на конец февраля 2023 года на $300 млн по сравнению с декабрьскими расчетами выросли убытки сферы образования – до $8,9 млрд.

Возросли также убытки, нанесенные энергетике Украины, сумма которых составляет $8,1 млрд. Увеличение оценки потерь произошло по ранее нанесенному ущербу ядерной энергетике, а также в связи с обновлением расчетов о повреждении объектов по транспортировке природного газа.

Еще на $2,1 млрд выросла сумма прямых потерь, причиненная агропромышленному комплексу и земельным ресурсам. В настоящее время оценка ущерба этой сфере составляет $8,7 млрд.

К концу февраля 2023 года существенно возросло также количество поврежденного и разрушенного транспорта. В сравнении с расчетами на конец 2022 года, количество таких авто выросло на 28,5 тыс. Всего в результате разрушены или повреждены 223,4 тыс. автомобилей на $3,1 млрд.

Возросли также прямые издержки сфер торговли и здравоохранения. По расчетам экспертов проекта, на конец зимы 2023 года сумма ущерба, нанесенная торговле, выросла до $2,6 млрд. А медицинской отрасли нанесены разрушения инфраструктуры еще на $100 млн, поэтому общий прямой ущерб этой сферы оценивается в $1,8 млрд.

В то же время в последних подсчетах эксперты проекта KSE снизили оценку убытков промышленности и предприятий с $13 млрд по состоянию на декабрь 2022 года до $11,3 млрд на конец февраля 2023-го.

Уменьшение произошло из-за переоценки статуса предприятий после поступления обновленной информации о результатах повреждений активов после обстрелов. Отдельные предприятия были переклассифицированы и впоследствии войдут в расчеты потерь других секторов экономики.

  • 14 ноября Генассамблея ООН приняла резолюцию по созданию международного механизма, который обеспечит возмещение Украине ущерба, нанесенного агрессией со стороны России. "За" проголосовали 94 страны, "против" – 14.
  • Украина рассчитывает получить от России минимум $300 млрд репараций.
Наталія Софієнко
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KSE Institute ущерб Украине
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