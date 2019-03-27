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27.03.2019, 10:38

За какие авто чаще всего платят транспортный налог украинцы

За какие авто чаще всего платят транспортный налог украинцы

ГФС отмечает рост сборов транспортного налога

С начала года физические лица-владельцы элитных автомобилей уплатили в местные бюджеты 17,8 млн грн транспортного налога. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года сумма уплаченного налога выросла на 3,7 млн грн, или на 26%. Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы (ГФС).

По данным ГФС, в феврале в бюджет поступило 8,8 млн грн, что на 1,4 млн грн, или почти на 19% больше февраля 2018 года.

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Чаще всего физлица платили транспортный налог за автомобили таких марок, как Mercedes-Benz, BMW, Lexus, Audi, Land Rover Range Rover.

В ГФС напоминают, что объектом налогообложения транспортным налогом являются легковые автомобили, с года выпуска которых прошло не более пяти лет (включительно) и среднерыночная стоимость которых составляет более 375 размеров минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января налогового (отчетного) года.

Ставка транспортного налога составляет 25 000 грн в год.

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Теги: ГФС, bmw, элитный автомобиль, audi, Lexus, Mercedes-Benz, транспортный налог, Land Rover
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