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Медработники за март получат зарплату в размере 300% - глава МОЗ

Медработники за март получат зарплату в размере 300% - глава МОЗ
13.04.2020, 11:13

По словам министра здравоохранения, доплаты профинансируют за счет медицинской субвенции, которая уже перечислена в регионы

Медработникам выплатят зарплату за март в размере 300%. Как сообщил сегодня на брифинге глава Минздрава Максим Степанов, этот вопрос Кабмин урегулирует 15 апреля на своем заседании.

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По его словам, правительство внесет изменения в постановление о регулировании вопроса зарплаты 300% для медработников за март.

"За счет какого источника? Этот источник - медицинская субвенция, которая уже перечислена в регионы. Поэтому хочу успокоить наших медработников, что этот вопрос урегулирован", - добавил министр.

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  • В начале апреля Минздрав пообещал, что медработники, занятые в лечении больных коронавирусом, за март получат доплату в размере трех должностных окладов. 

 

Анна Андреева, Александра Шмыкова
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зарплата минздрав медики медработники
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