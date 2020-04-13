Медработники за март получат зарплату в размере 300% - глава МОЗ

Медработникам выплатят зарплату за март в размере 300%. Как сообщил сегодня на брифинге глава Минздрава Максим Степанов, этот вопрос Кабмин урегулирует 15 апреля на своем заседании.

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По его словам, правительство внесет изменения в постановление о регулировании вопроса зарплаты 300% для медработников за март.



"За счет какого источника? Этот источник - медицинская субвенция, которая уже перечислена в регионы. Поэтому хочу успокоить наших медработников, что этот вопрос урегулирован", - добавил министр.

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В начале апреля Минздрав пообещал , что медработники, занятые в лечении больных коронавирусом, за март получат доплату в размере трех должностных окладов.