За три квартала негативное сальдо сократилось на $3 млрд. Товарооборот упал на $7 млрд.

Внешний товарооборот за три квартала 2020 года сократился на 8,9% или на $7,1 млрд и составил $73,1 млрд. Данные приводит Государственная таможенная служба.

Объем экспорта товаров за январь-сентябрь составил $35 млрд, что на 5,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Импорт товаров за отчетный период упал на 11,7% до показателя $38 млрд.

В сентябре экспорт товаров составил $4,2 млрд, что на 2,8% меньше, чем за сентябрь 2019 года.

Импорт товаров в сентябре сократился на 7,4% по сравнению с сентябрем прошлого года и составил $4,7 млрд.

Негативное сальдо торгового баланса за три квартала 2020 года сократилось на $3 млрд до показателя $2,9 млрд.

15 июля Гостаможня сообщила о падении внешнего товарооборота Украины на $5 млрд в первом полугодии 2020 года.

14 августа Государственная таможенная служба сообщила, что товарооборот Украины за семь месяцев 2020 года составил $55,48 млрд. За отчетный период в Украину импортировано товаров на $28,8 млрд, что на $4,2 млрд (на 13%) меньше, чем за январь-июль 2019 года. Объем экспорта составил $26,6 млрд (сокращение на $2,1 млрд или на 7% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года).

Объем внешней торговли товарами с Россией сократился на 32,5% или на $2,3 млрд – до $4,7 млрд в январе-августе 2020 года по сравнению с аналогичным передом прошлого года.

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Роман Брыль

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